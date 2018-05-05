В Москве начался ежегодный мотопарад
В центре Москвы начался ежегодный мотопарад. Об этом сообщает m24.
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Отмечается, что мероприятие приурочено к открытию мотосезона.
По данным телеканала, в скором времени колонна мотоциклистов отправится от проспекта Академика Сахарова к Воробьёвым горам по Садовому кольцу.
В параде примут участие около трёх тысяч человек.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что 5 мая в столице пройдёт мотопарад.
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