МВД: около 300 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

Около 300 человек задержали на несанкционированной акции в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности, установленной законом.

Ранее в ведомстве сообщили, что в несогласованной акции в Москве принимают участие около 1,5 тыс. человек.