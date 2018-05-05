В результате ДТП в центре Москвы пострадали два сотрудника полиции

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В центре Москвы произошла авария, в результате которой пострадали два сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

ДТП произошло утром 5 мая на Самотёчной площади. Легковой автомобиль врезался в два служебных мотоцикла полиции.

«В результате аварии два сотрудника полиции получили незначительные травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает», — приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее портал Newinform передавал, что в Кемеровской области проводят проверку после ДТП с двумя погибшими.

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