В результате ДТП в центре Москвы пострадали два сотрудника полиции

В центре Москвы произошла авария, в результате которой пострадали два сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

ДТП произошло утром 5 мая на Самотёчной площади. Легковой автомобиль врезался в два служебных мотоцикла полиции. «В результате аварии два сотрудника полиции получили незначительные травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает», — приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва». По факту ДТП проводится проверка. Ранее портал Newinform передавал, что в Кемеровской области проводят проверку после ДТП с двумя погибшими.