В результате ДТП в центре Москвы пострадали два сотрудника полиции
ДТП произошло утром 5 мая на Самотёчной площади. Легковой автомобиль врезался в два служебных мотоцикла полиции.
«В результате аварии два сотрудника полиции получили незначительные травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает», — приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее портал Newinform передавал, что в Кемеровской области проводят проверку после ДТП с двумя погибшими.