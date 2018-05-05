В Кемеровской области проводят проверку из-за ДТП с двумя погибшими

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В Кемеровской области проводят проверку из-за дорожно-транспортного происшествия с двумя погибшими и тремя пострадавшими, сообщает Newinform.

Участниками аварии на третьем километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк стали автомобиль Nissan Gloria и грейдер.

По предварительной информации, из-за мокрой дороги женщина, находившаяся за рулём иномарки, не справилась с управлением и допустила столкновение.

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.

В марте Пятый канал сообщал, что в Мурманской области начали проверку по факту массового ДТП.

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