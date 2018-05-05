МВД: около двух тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в Петербурге
Около двух тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции в центре Санкт-Петербурга, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
«Около двух тысяч человек приняли участие в несогласованной акции», — сказали в ведомстве.
Ранее корреспондент агентства сообщил с места событий, что в городе задержаны по меньшей мере 15 протестующих.
По данным ГУ МВД по Москве, в столице в ходе несогласованной акции полиция задержала около 300 человек.
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