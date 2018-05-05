РИА Новости: в Петербурге задержаны не менее 15 участников несогласованной акции

Полиция задержала по меньшей мере 15 участников несанкционированной акции в центре Санкт-Петербурга, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что участники несогласованной акции собрались на тротуаре со стороны Зимнего дворца, после чего стали перемещаться к Александровскому саду. Как передаёт корреспондент агентства с места событий, они сломали ограждения у Гостиного двора, при этом полиция долго не вмешивалась в происходящее.

По данным агентства, семеро протестующих были задержаны на Невском проспекте у Гостиного двора, остальные — у Зимнего дворца. Как отмечается, в настоящее время задержания продолжаются.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что в несогласованной акции в центре города принимают участие около пяти тысяч человек.

Согласно данным столичного главка МВД, на несанкционированную акцию в центре Москвы вышли порядка 1,5 тыс. человек.