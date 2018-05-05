Ройзман сообщил о пяти тысячах участников несогласованной акции в центре Екатеринбурга

Около 5 тыс. человек принимают участие в несогласованной акции в центре Екатеринбурга, сообщил мэр города Евгений Ройзман.

«Задержали двух человек, и то потому, что они были пьяны. Проблем с полицией нет», — приводит его слова «Наша Газета».

Как отмечает издание, на митинг пришли сам Ройзман, а также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ранее в МВД сообщили, что на несогласованную акцию в центре Москвы вышли порядка 1,5 тыс. человек.