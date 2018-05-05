Ройзман сообщил о пяти тысячах участников несогласованной акции в центре Екатеринбурга

Короткая ссылка
Около 5 тыс. человек принимают участие в несогласованной акции в центре Екатеринбурга, сообщил мэр города Евгений Ройзман.

«Задержали двух человек, и то потому, что они были пьяны. Проблем с полицией нет», — приводит его слова «Наша Газета».

Как отмечает издание, на митинг пришли сам Ройзман, а также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 

Ранее в МВД сообщили, что на несогласованную акцию в центре Москвы вышли порядка 1,5 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных