Ройзман сообщил о пяти тысячах участников несогласованной акции в центре Екатеринбурга
Около 5 тыс. человек принимают участие в несогласованной акции в центре Екатеринбурга, сообщил мэр города Евгений Ройзман.
«Задержали двух человек, и то потому, что они были пьяны. Проблем с полицией нет», — приводит его слова «Наша Газета».
Как отмечает издание, на митинг пришли сам Ройзман, а также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Ранее в МВД сообщили, что на несогласованную акцию в центре Москвы вышли порядка 1,5 тыс. человек.
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