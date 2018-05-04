В аэропорту Домодедово задержали авиадебошира
«По прибытии самолёта в аэропорт «Домодедово» полицейские задержали правонарушителя», — приводит её слова телеканал m24.
Она отметила, что был задержан 35-летний житель города Новосибирска. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался и не реагировал на замечания других пассажиров и членов экипажа.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее СК завёл дело на дебошира с рейса Екатеринбург — Анталья.
Также URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту задержали дебошира.
16 марта правительство России одобрило ужесточение административной ответственности за противоправное поведение на авиатранспорте.