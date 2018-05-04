Донской допустил возможность введения уголовной ответственности за сжигание травы

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Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в пятницу, 4 мая, сообщил, что ответственность за сельскохозяйственное сжигание травы может быть ужесточена до уголовной, передаёт ТАСС.

«Хотя весенние пожары на особо охраняемых природных территориях сегодня все потушены, актуален вопрос, связанный с ужесточением ответственности за сельхозпалы травы. Надо не только повышать штрафы, но и, возможно, вводить уголовную ответственность, если есть большие ущербы от природных пожаров», — приводит агентство слова министра.

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