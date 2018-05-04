В МЧС заявили о введении особого противопожарного режима в 25 регионах России
- РИА Новости
«На всей территории 25 субъектов России введён особый противопожарный режим, частично — в 16 субъектах», — цитирует РИА Новости Кутровского.
Он добавил, что наиболее сложная обстановка с природными пожарами — в Амурской области и в Хабаровском крае. Были приняты дополнительные меры для защиты территорий и населения от пожара.
«В защите населённых пунктов, в тушении пожаров и мониторинге лесопожарной обстановки применяется 18 воздушных судов МЧС России, за неделю ими совершено 222 сброса воды, не допущено распространение пожаров в сторону 22 населённых пунктов, где проживают свыше 62 тыс. человек», — сказал Кутровский.
Ранее глава МЧС Владимир Пучков сообщил о сокращении числа очагов природных пожаров в Амурской области.