В МЧС заявили о введении особого противопожарного режима в 25 регионах России

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В связи с угрозой возникновения природных и лесных пожаров в 25 российских регионах введён особый противопожарный режим. Об этом заявил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.
В МЧС заявили о введении особого противопожарного режима в 25 регионах России
  • РИА Новости

«На всей территории 25 субъектов России введён особый противопожарный режим, частично — в 16 субъектах», — цитирует РИА Новости Кутровского. 

Он добавил, что наиболее сложная обстановка с природными пожарами — в Амурской области и в Хабаровском крае. Были приняты дополнительные меры для защиты территорий и населения от пожара. 

«В защите населённых пунктов, в тушении пожаров и мониторинге лесопожарной обстановки применяется 18 воздушных судов МЧС России, за неделю ими совершено 222 сброса воды, не допущено распространение пожаров в сторону 22 населённых пунктов, где проживают свыше 62 тыс. человек», — сказал Кутровский. 

Ранее глава МЧС Владимир Пучков сообщил о сокращении числа очагов природных пожаров в Амурской области.

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