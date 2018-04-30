Глава МЧС сообщил о сокращении числа очагов природных пожаров в Амурской области

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Глава МЧС России Владимир Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Амурской области сообщил о сокращении числа очагов природных пожаров в регионе.

«За сутки потушено 16 пожаров на общей площади 127 тыс. гектаров. Остаются 10 очагов пожаров», — цитирует его РИА Новости.

При этом Пучков отдал распоряжение принять все необходимые меры для их тушения.

Он также поручил сформировать мобильные бригады для проведения противопожарных рейдов.

«Я попрошу сформировать мобильные бригады из сотрудников Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Рослесхоза для проведения противопожарных рейдов по всем населённым пунктам и дачным участкам», — заключил Пучков.

Ранее сообщалось, что в Амурской области с субботы, 7 апреля, из-за увеличения числа лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации. 

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