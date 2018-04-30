В Приамурье на территории Хинганского заповедника потушен пожар

Пожар, бушевавший на территории Хинганского заповедника в Приамурье с 16 апреля, потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора заповедника по науке Вячеслава Кастрикина.

«Пожар потушен в воскресенье, из-за тлеющих деревьев он периодически возобновлялся, поэтому проводили окарауливание территории, частично помог прошедший дождь», — рассказал он.

Кастрикин также уточнил, что пожар не нанёс существенного ущерба животным, живущим на территории заповедника, а также различным видам растений.

Ранее сообщалось, что в Амурской области с субботы, 7 апреля, из-за увеличения числа лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации.