В Крыму ввели особый противопожарный режим

На территории Крыма ввели особый противопожарный режим, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Соответствующее постановление выпустил совет министров республики.

«Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день», — отмечается в документе.

Исключение — сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, объектов показа и эколого-просветительских объектов на территории особо охраняемых природных зон и лесного фонда.

Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, в том числе газосварочных, использование открытого огня в лесах и на прилегающих территориях.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области ввели особый противопожарный режим с 15 апреля.