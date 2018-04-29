В Крыму ввели особый противопожарный режим
Соответствующее постановление выпустил совет министров республики.
«Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день», — отмечается в документе.
Исключение — сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, объектов показа и эколого-просветительских объектов на территории особо охраняемых природных зон и лесного фонда.
Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, в том числе газосварочных, использование открытого огня в лесах и на прилегающих территориях.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области ввели особый противопожарный режим с 15 апреля.