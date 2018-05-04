СК подтвердил обнаружение тела Сакина в Ярославской области

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Тело писателя и журналиста Сергея Сакина, пропавшего без вести в ноябре прошлого года, обнаружено в лесу в Ярославской области.
СК подтвердил обнаружение тела Сакина в Ярославской области
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Как пояснила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Кристина Гузовская, Сакина опознали родные.

В настоящий момент тело мужчины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти и давности её наступления.

В сообщении СК говорится, что 2 мая 2018 года в лесополосе возле деревни Коровино Мышкинского района в ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело 40-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти, который с ноября 2017 года числился пропавшим без вести.

Подробнее о ходе расследования дела о пропаже Сакина читайте в материале RT.

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