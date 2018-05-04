СМИ сообщили об обнаружении тела писателя Сергея Сакина

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Найдено тело писателя и журналиста Сергея Сакина, пропавшего в конце ноября 2017 года.
СМИ сообщили об обнаружении тела писателя Сергея Сакина
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  • © Сережа Спайкер

Об этом сообщает издание «Ридус».

По данным источников, Сакина нашли в 50 м от того места, где он в последний раз, ещё живым, был зафиксирован камерами наблюдения.

Как отмечается, внешних признаков насильственной смерти нет.

Сергей Сакин — российский писатель, соавтор романа «Больше Бэна» и участник шоу «Последний герой». После окончания шоу он женился на другой его участнице — Анне Модестовой, а также издал книгу о съёмках в шоу.

Подробнее о ходе расследования дела о пропаже Сакина читайте в материале RT.

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