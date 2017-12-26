Объективное свидетельство: обнаружены новые видеокадры с пропавшим писателем Сергеем Сакиным

В деле писателя и журналиста Сергея Сакина появились новые подробности. Полиция изучает запись с камеры видеонаблюдения возле паромной переправы через Волгу, в объектив которой он попал перед исчезновением. Близкие надеются, что съёмка поможет разыскать пропавшего больше месяца назад писателя. Полиция, в свою очередь, указывает на то, что родители написали заявление лишь спустя две недели после того, как сын перестал выходить на связь.

В интернете появилась видеозапись, которую засняла камера наблюдения возле паромной переправы через Волгу, где в последний раз видели пропавшего в Ярославской области писателя Сергея Сакина. На кадрах видно, как писатель с рюкзаком за плечами удаляется от переправы и при этом курит сигарету. На съемке видно, что журналист один. Между тем ранее друзья сообщали, что на тот момент Сакина мог сопровождать неизвестный спутник.

«Установлено, что похожий по описанию мужчина переправился через реку, зашел в кафе у переправы, а потом направился в сторону автобусной остановки», — заявила RT официальный представитель ГУ МВД по Ярославской области Марина Кокуева.

После этого следы Сакина теряются. В розыске он находится уже больше месяца.

«С ним был невысокий мужчина»

Напомним, Сергей Сакин — российский писатель, соавтор романа «Больше Бэна» и участник шоу «Последний герой». После окончания шоу женился на другой его участнице Анне Модестовой. Он также издал книгу о съёмках в шоу.

Сакин пропал на территории Ярославской области, где последние два года проживал на подворье Никитского монастыря в Переславле-Залесском. Писатель вместе с другими трудниками (работающими при церкви на бескорыстной основе) таким образом проходил реабилитацию, пытаясь избавиться от алкогольной и наркотической зависимости: они реставрировали храм и обустраивали хозяйство.

Как рассказывают близкие Сакина, летом этого года писатель приехал пожить к своему другу Александру Смирнову в его частный дом под городом Мышкин в Ярославской области. Там он помогал по хозяйству многодетной семье друга и старался воздерживаться от алкоголя. Параллельно Сакин бывал в Москве, встречаясь с родителями и двумя детьми от предыдущих браков: 12-летним сыном и 9-летней дочерью.

Проблемы начались, когда писатель пригласил к себе пожить своего друга из Москвы, который также пытался избавиться от зависимости к алкоголю и наркотикам. Глава семьи предоставил им отдельное помещение, где друзья могли жить и работать. Однако совместный быт быстро обернулся попойками, и вскоре семья попросила Сакина уехать на реабилитацию в Москву.

Писателя проводили на паром, на котором он должен был перебраться через Волгу, после чего уехать на рейсовом автобусе в Москву. Однако до Москвы Сакин так и не добрался: след его теряется на пароме, где его видели последний раз.

В начале декабря близкие подали в полицию заявление об исчезновении писателя, однако результатов поиск до сих пор не принёс, и друзья Сакина пытаются провести собственное расследование.

«Мы отработали практически все версии, – делится с RT подруга пропавшего Екатерина. – Пытались проследить его путь от парома: кажется, его видели на другом берегу, якобы ловил машину. Опрашивали людей и в Угличе, и в Мышкине. Но дальше нить обрывается. В места, где он был раньше, — например, в монастырь, — он так и не вернулся».

По одной из версий, из Мышкина писатель мог отправиться в Коровино на другом берегу Волги.

«Паромщики его узнали, он якобы пошел в Коровино, — рассказала подруга писателя Анна. — По словам очевидцев, он был с невысоким мужчиной, взял бутылку пива и отправился ждать автобус. Был одет по-осеннему, хотя на улице было достаточно прохладно».

Мобильный телефон писателя, согласно данным сотового оператора, был отключен 24 ноября в 16:00, после этого ни в одном регионе России не включался. Последняя транзакция по банковской карте произошла чуть ранее, после чего с карты деньги больше не снимались.

Близкие недовольны организацией поисков

Близкие жалуются, что, несмотря на многочисленные зацепки, поиски осложняются бюрократической волокитой.

«Мы столкнулись с отсутствием полных данных о больницах, — рассказывает Екатерина. — Если, к примеру, на официальном сайте Тверской области есть часть областных больниц списком, то в Ярославской я искала через «Яндекс Карты». В больницы очень сложно дозвониться, часть работает до обеда, потом телефон молчит, приходилось ездить самим».

Также, указывают друзья писателя, в России нет единой базы, в которой содержались бы сведения о пропавших людях.

«Если информация есть в УВД, то, например, в транспортную полицию информация не передается, — говорит Екатерина. — Нам нужно писать официальные запросы не только в УВД всех 4 районов, но и в транспортную полицию и так далее».

По словам близких, полиция не слишком активно помогала им в поиске Сакина и, напротив, потратила много времени на бюрократию: якобы вместо того, чтобы организовать поиски, заявление о пропаже передавали из Москвы в Ярославскую область и обратно.

Однако в полиции RT нарисовали иную картину произошедшего.

«Поиски Сергея Сакина начались 24 ноября, сразу же после обращения в полицию его знакомого, у которого он гостил, – рассказала RT начальник пресс-службы ГУ МВД по Ярославской области Марина Кокуева. – Заявление знакомого было зарегистрировано. После этого были проведены все необходимые проверочные мероприятия, в рамках которых было установлено, что Сергей Сакин собирался ехать в Москву. Он переправился на пароме. После зашёл в кафе, расположенное поблизости. После этого его след теряется».

Кокуева подчеркивает, что при этом писатель не бронировал мест в маршрутных автобусах.

«Возможно он отправился оттуда пешком, либо поехал на попутке, — уточнила представитель полиции. — При этом в рамках отработки заявления знакомого были опрошены жители соседних деревень. Также человек с такими приметами в больнице не был. Также не было выявлено информации, согласно которой можно было бы предполагать, что его жизни угрожала опасность».

Кокуева отмечает, что, поскольку обратившийся в полицию не является родственником, а подозрений на криминал в истории пропажи Сакина не было, то и уголовное дело не заводилось.

«Человек считается без вести пропавшим только после обращения родственников. Родственники на тот момент в полицию не обращались. Они написали заявление о пропаже гораздо позднее, в Москве, — говорит она. — По поводу розыска Сакина в Мышкине не должно возникать претензий. Всё необходимое было сделано. Кроме того, Сакин человек своеобразный. Судя по его образу жизни, он мог поехать куда угодно».

Заявление может подать каждый

По словам экспертов, в этой ситуации странно то, что полиция настаивает на заявлении именно родственников пропавшего.

«Странно, что сотрудники полиции якобы закрыли розыскное дело из-за того, что заявление подавали не родственники пропавшего. Заявление по закону может подавать абсолютно любой человек и правоохранители должны по нему работать», – рассказывает RT руководитель ассоциации «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.

Собеседник отмечает, что в рамках уголовного расследования поиск пропавших ведётся более эффективно, однако для возбуждения дел следователям нужны веские причины.

«Полицейские, которые работают по розыску, и сами рады, чтобы возбуждались уголовные дела. Но это решает прокуратура и Следственный комитет, и часто они дают отказ».

По словам Второва, основная и по сути единственная проблема правоохранителей в работе над розыском пропавших — нехватка сотрудников.

«Количество оперов и следователей ограничено — около 4.8 тыс человек работают по всем уголовным преступлениям. На всю страну — это очень мало. При этом у нас около 100 тыс. человек в год пропадают. Если по каждому заявлению о пропаже человека будет возбуждаться дело, сотрудники перестанут справляться со сроками, в которые по регламенту должны проводиться процессуальные мероприятия», — говорит он.

Пропадать стали реже

Тем временем статистика утверждает, что люди в России стали пропадать существенно реже. Так, по данным МВД, за I квартал 2017 года в России без вести пропавшим признан 671 человек. При этом в 2016 году за аналогичный период не удалось разыскать 820 человек, а в 2015-м — 955.

Всего с января по май этого года полицией было зарегистрировано 29 806 заявлений об исчезновении граждан. Большинство из пропавших — 25 563 человека — были обнаружены в течение 10 дней с момента регистрации заявления, местонахождение остальных было установлено в ходе розыскных действий.

В большинстве случаев пропажи людей регистрируются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Полицейские связывают это с высокой плотностью населения на этих территориях.

Согласно нынешнему регламенту, сообщить о пропаже человека может любой гражданин, позвонив в дежурную часть. Оператор дежурной смены по телефону 102 обязан принять сообщение или по просьбе звонящего назвать телефон дежурной части ближайшего территориального органа МВД России.

При этом в МВД подчеркивают, что дежурным категорически запрещено отказывать в приеме заявлений об исчезновении человека — независимо от продолжительности его отсутствия и места предполагаемого исчезновения.

Человеку, заявляющему о пропаже родственника, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем человеке.

При этом действия по розыску полиция обязана начинать сразу же, а уголовное дело возбуждать при наличии даже минимального подозрения на совершение преступления.