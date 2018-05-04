СК проводит проверку по факту гибели ребёнка из-за обрушения стены заброшенного дома под Тулой

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В Тульской области в результате обрушения стены заброшенного дома погиб 12-летний ребёнок, по факту произошедшего проводится проверка. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
СК проводит проверку по факту гибели ребёнка из-за обрушения стены заброшенного дома под Тулой
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«По предварительным данным, вечером 3 мая в селе Ержино Чернского района два несовершеннолетних брата разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика», — отметили в ведомстве

В СК сообщили, что ребёнок умер от полученных травм по пути в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. 

Ранее стало известно, что в Кемеровской области при обрушении здания погиб ребёнок.

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