СК проводит проверку по факту гибели ребёнка из-за обрушения стены заброшенного дома под Тулой
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«По предварительным данным, вечером 3 мая в селе Ержино Чернского района два несовершеннолетних брата разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика», — отметили в ведомстве.
В СК сообщили, что ребёнок умер от полученных травм по пути в больницу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее стало известно, что в Кемеровской области при обрушении здания погиб ребёнок.