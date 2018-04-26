Источник: в посёлке в Кемеровской области при обрушении здания погиб ребёнок

В посёлке Благодатный Кемеровской области произошло обрушение здания, в результате которого один ребёнок погиб и ещё один пострадал.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. «В населённом пункте Благодатный произошло обрушение конструкций неэксплуатируемого здания. По предварительным данным, один ребёнок погиб, ещё один получил травмы», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что дети играли в здании. В настоящее время ведётся разбор завалов. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после обрушения перекрытия в супермаркете проверят все подобные здания.