Источник: в посёлке в Кемеровской области при обрушении здания погиб ребёнок
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«В населённом пункте Благодатный произошло обрушение конструкций неэксплуатируемого здания. По предварительным данным, один ребёнок погиб, ещё один получил травмы», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что дети играли в здании.
В настоящее время ведётся разбор завалов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после обрушения перекрытия в супермаркете проверят все подобные здания.