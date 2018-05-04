Минобороны: 13 тысяч пехотинцев примут участие в параде Победы в Москве

В составе пеших колонн парада Победы в 2018 году в Москве пройдут 13 тыс. человек. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

«В этом году количество участников пешей составляющей парадного расчёта увеличено до 13 тыс. человек», — заявил он.

По его словам, в состав 33 парадных расчётов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, а также слушатели и курсанты военно-учебных заведений и представители силовых ведомств.

«Кроме того, второй год подряд в военном параде на Красной площади примет участие парадный расчёт Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», — пояснил Салюков.

Накануне в Москве состоялась последняя вечерняя репетиция парада Победы.

В ходе парада 9 мая будет продемонстрировано свыше 190 образцов современной российской техники.