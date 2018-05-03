Ракетный комплекс «Кинжал» представят на параде Победы в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом «Кинжал» будут участвовать в параде Победы в Москве.

«В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолётов Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащённые новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Кроме того, на параде будет представлены зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Минобороны опубликовало на своём сайте интерактивные схемы проведения парадов Победы в 27 городах.

1 марта российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новое вооружение России, которое не имеет аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Кинжал».