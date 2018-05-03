Власти Москвы рассказали о подготовке города к Дню Победы

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о подготовке города к Дню Победы, сообщает m24.

В частности, в городе можно будет увидеть более тысячи поздравительных плакатов с портретами фронтовиков, кадрами военной хроники и парада на Красной площади 1945 года.

В общей сложности появится свыше 2,3 тыс. декоративных конструкций. Помимо плакатов это будут композиции из флагов, звёзды с надписью «Москва — город-герой».

По вечерам на зданиях станут включать праздничную подсветку. Некоторые дома осветят зенитными прожекторами, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове проведут автопробег в честь Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных