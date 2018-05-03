Власти Москвы рассказали о подготовке города к Дню Победы

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о подготовке города к Дню Победы, сообщает m24.

В частности, в городе можно будет увидеть более тысячи поздравительных плакатов с портретами фронтовиков, кадрами военной хроники и парада на Красной площади 1945 года.

В общей сложности появится свыше 2,3 тыс. декоративных конструкций. Помимо плакатов это будут композиции из флагов, звёзды с надписью «Москва — город-герой».

По вечерам на зданиях станут включать праздничную подсветку. Некоторые дома осветят зенитными прожекторами, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове проведут автопробег в честь Дня Победы.