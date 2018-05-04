Правительство выступило с инициативой ввести штрафы за оборот отдельных категорий товаров
Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Отмечается, что документ зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Госдумы.
Из опубликованных материалов следует, что штраф за несоблюдение существующих запретов может составить 3—5 тыс. рублей для физических лиц, 30—50 тыс. рублей для должностных лиц и 70—100 тыс. рублей для юридических лиц.
В некоторых случаях предусматривается конфискация товара.
Под термином «оборот товаров» подразумевается в том числе их хранение, транспортировка, упаковка.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вводится штраф в размере до 50 млн рублей в случае отказа удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях.