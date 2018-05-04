Правительство выступило с инициативой ввести штрафы за оборот отдельных категорий товаров

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Российский кабмин внёс в Государственную думу законопроект, предусматривающий изменения в Кодексе об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот отдельных категорий товаров.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что документ зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Госдумы.

Из опубликованных материалов следует, что штраф за несоблюдение существующих запретов может составить 3—5 тыс. рублей для физических лиц, 30—50 тыс. рублей для должностных лиц и 70—100 тыс. рублей для юридических лиц.

В некоторых случаях предусматривается конфискация товара.

Под термином «оборот товаров» подразумевается в том числе их хранение, транспортировка, упаковка.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вводится штраф в размере до 50 млн рублей в случае отказа удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях.

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