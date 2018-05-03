В жилом доме на западе Москвы взорвался газовый баллон

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Взрыв газового баллона произошёл в жилом доме на западе Москвы. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по городу.
В жилом доме на западе Москвы взорвался газовый баллон
  • РИА Новости

«По предварительной информации, в одном из жилых домов на улице 26 Бакинских комиссаров произошёл взрыв газового баллона», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

В ведомстве добавили, что на балконе квартиры в доме стоял газовый баллон, произошла его разгерметизация.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек. 

В январе издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате взрыва газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.

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