В жилом доме на западе Москвы взорвался газовый баллон
- РИА Новости
«По предварительной информации, в одном из жилых домов на улице 26 Бакинских комиссаров произошёл взрыв газового баллона», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
В ведомстве добавили, что на балконе квартиры в доме стоял газовый баллон, произошла его разгерметизация.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек.
В январе издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате взрыва газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.