В Красноярске пациентка с ножевыми ранениями напала на фельдшера скорой помощи

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В Красноярске женщина с ножевыми ранениями напала на прибывшего на вызов фельдшера скорой помощи. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.
В Красноярске пациентка с ножевыми ранениями напала на фельдшера скорой помощи
  • © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Врач и два фельдшера, прибывшие по вызову в общежитие, обнаружили в комнате пьяную компанию из пяти человек, которые стали провоцировать медиков на конфликт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, пока врач оказывал помощь пациентке с резаными ранами плеча, она нанесла несколько ударов кулаком в лицо женщине-фельдшеру.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области пьяный мужчина избил фельдшера и водителя скорой помощи. В конце ноября 2017 года URA.RU сообщало, что в Кургане пациент напал на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.

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