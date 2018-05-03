Адвокаты «приморских партизан» намерены обжаловать приговор суда

Адвокаты членов группы «приморских партизан», приговорённых к различным срокам лишения свободы, намерены обжаловать приговор Приморского краевого суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что защита Максима Кириллова, приговорённого к 21 году и 6 месяцам колонии строгого режима, обжалует приговор суда при желании подзащитного.

При этом адвокат осуждённого отметил, что Кириллов понесёт наказание за преступление, «которого не совершал».

То же намерен сделать и адвокат Алексея Никитина, которого приговорили к 23 годам и 6 месяцам заключения.

«Никитин никогда не входил в группу «приморские партизаны», это его позиция, и показания, которые он давал на следствии, были получены незаконным путём», — рассказал он. По словам второй защитницы Никитина, жалоба уже готова, в ближайшее время она будет направлена в Верховный суд.

Как отмечает ТАСС, Оксана Усова, адвокат Вадима Ковтуна, приговорённого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, также недовольна приговором.

«Мы недовольны приговором. Сейчас будем регистрировать апелляционную жалобу», — уточнила она.

Ранее стало известно, что суд назначил пяти фигурантам дела «приморских партизан» наказание сроком от восьми до 25 лет лишения свободы.

В частности, судья назначил Александру Ковтуну и Владимиру Илютикову по 25 лет тюремного заключения.

Вооружённая группа «приморских партизан» получила известность в России после серии убийств сотрудников полиции и гражданских лиц, а также после совершения других преступлений на территории Дальнего Востока.

Злоумышленников стали называть партизанами, так как они периодически скрывались от полиции в тайге.