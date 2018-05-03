Суд вынес приговор пяти фигурантам дела «приморских партизан»

Приморский краевой суд назначил пяти фигурантам дела «приморских партизан» наказание сроком от восьми до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судья назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Алексею Никитину — 23 года и 6 месяцев лишения свободы, Максиму Кириллову — 21 год и 6 месяцев колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы в колонии строго режима.

По данным агентства, Кириллов, Никитин и Вадим Ковтун вину не признали.

Илютиков и Александр Ковтун, в свою очередь, сослались на ст. 51 Конституции России («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»).

Ранее сообщалось, что Приморский краевой суд по ходатайству обвинения арестовал последнего остававшегося на свободе фигуранта дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна.

Вооружённая группа «приморских партизан» получила известность в России после серии убийств сотрудников полиции и гражданских лиц, а также после совершения других преступлений на территории Дальнего Востока.

Злоумышленников стали называть партизанами, так как они периодически скрывались от полиции в тайге.