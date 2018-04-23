Обвинение просит у суда до 25 лет колонии для фигурантов дела «приморских партизан»

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Государственное обвинение попросило приговорить фигурантов дела «приморских партизан» к заключению в колонии сроком от 8 до 25 лет.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Гособвинение просит назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Илютикову — 24,5 года, Кириллову — 21 год 10 месяцев, Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы», — сказал агентству представитель прокуратуры Приморья.

Отмечается, что в настоящий момент в суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырёх человек 27 сентября 2009 года. 10 апреля, присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела признали его фигурантов виновными.

Ранее Приморский краевой суд по ходатайству обвинения арестовал последнего остававшегося на свободе фигуранта дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна.

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