Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
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По уточнённым данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с проезжей части и опрокидывание.
«В результате ДТП водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте аварии, автомобиль получил значительные механические повреждения», — приводит сообщение Интерфакс.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при столкновении четырёх автомобилей в Приморье.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.