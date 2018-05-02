Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

В результате ДТП на 167-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД России по Свердловской области.

По уточнённым данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с проезжей части и опрокидывание.

«В результате ДТП водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте аварии, автомобиль получил значительные механические повреждения», — приводит сообщение Интерфакс.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при столкновении четырёх автомобилей в Приморье.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.