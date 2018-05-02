Семь человек пострадали при аварии с четырьмя автомобилями в Приморье

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По меньшей мере семь человек, в том числе трое детей пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей в Надеждинском районе Приморья, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, 59-летний мужчина за рулём автомобиля Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, чем спровоцировал столкновение с тремя машинами.

«В результате автоаварии пострадали семь человек: мужчина и женщина в возрасте 34 и 33 лет, две девочки в возрасте 13 лет, а также девочка 11 лет...женщина 34 лет... и 59-летний мужчина», — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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