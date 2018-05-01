В Оренбургской области в ДТП погибли четыре человека
В Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
- РИА Новости
ДТП с участием двух машин ВАЗ произошло на автодороге Бузулук — Грачёвка.
«В результате ДТП погибли четыре человека, ещё четверо получили ранения», — рассказал представитель пресс-службы.
Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.
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