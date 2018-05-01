Под Самарой в ДТП с грузовиком погибли три человека

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В Самарской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли три человека. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.
Под Самарой в ДТП с грузовиком погибли три человека
  • РИА Новости

Как передаёт Интерфакс, ДТП произошло на автодороге Безенчук — Самара возле села Никольское.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

В результате аварии погибли двое мужчин и ребёнок 2014 года рождения, находившиеся в легковом автомобиле. 

Ещё две пассажирки были госпитализированы.

В 2017 году Newinform сообщал, что при столкновении грузовиков в Кировской области пострадали два человека. 

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