Под Самарой в ДТП с грузовиком погибли три человека
- РИА Новости
Как передаёт Интерфакс, ДТП произошло на автодороге Безенчук — Самара возле села Никольское.
По предварительной информации, водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.
В результате аварии погибли двое мужчин и ребёнок 2014 года рождения, находившиеся в легковом автомобиле.
Ещё две пассажирки были госпитализированы.
В 2017 году Newinform сообщал, что при столкновении грузовиков в Кировской области пострадали два человека.