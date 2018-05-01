Участники первомайского шествия в Москве покинули Красную площадь

В Москве завершилась первомайская демонстрация профсоюзов, её участники покинули Красную площадь, сообщает РИА Новости.

По данным Московской федерации профсоюзов, на демонстрацию вышли 120 тысяч человек. Торжественная часть акции прошла на Красной площади.

В акции приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев и генеральный секретарь Международной федерации профсоюзов Шаран Барроу.

RT вёл прямую трансляцию.

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