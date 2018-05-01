Участники первомайского шествия в Москве покинули Красную площадь

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В Москве завершилась первомайская демонстрация профсоюзов, её участники покинули Красную площадь, сообщает РИА Новости.
Участники первомайского шествия в Москве покинули Красную площадь
  • Reuters

По данным Московской федерации профсоюзов, на демонстрацию вышли 120 тысяч человек. Торжественная часть акции прошла на Красной площади. 

В акции приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев и генеральный секретарь Международной федерации профсоюзов Шаран Барроу.

RT вёл прямую трансляцию.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» опубликовал программу мероприятий на 1 мая в Хабаровске.

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