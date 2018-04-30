Синоптики предупредили о дожде и грозах в Петербурге 1 мая

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В Санкт-Петербурге во вторник, 1 мая, ожидаются ливневые дожди, местами грозы. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что неблагоприятные погодные явления ожидаются в середине дня. Также не исключены порывы ветра.

Ранее сообщалось, что МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве 1 мая из-за грозы и ветра.

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