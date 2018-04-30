МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за грозы и ветра
- © Агентство городских новостей «Москва» / Киселев Сергей
«По информации Росгидромета, в ближайшие часы 30 апреля, с сохранением в течении суток 1 мая, местами в Москве ожидается гроза, при грозе возможно усиление ветра с порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении.
МЧС призвало москвичей соблюдать осторожность и быть внимательными в связи с ожидающейся непогодой.
Ранее в Москве и Подмосковье было объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды.