МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за грозы и ветра

ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с ожидающимися во второй половине дня 30 апреля и 1 мая грозой и сильным ветром.

«По информации Росгидромета, в ближайшие часы 30 апреля, с сохранением в течении суток 1 мая, местами в Москве ожидается гроза, при грозе возможно усиление ветра с порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС призвало москвичей соблюдать осторожность и быть внимательными в связи с ожидающейся непогодой.

Ранее в Москве и Подмосковье было объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды.