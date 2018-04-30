МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за грозы и ветра

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ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с ожидающимися во второй половине дня 30 апреля и 1 мая грозой и сильным ветром.
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за грозы и ветра
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Киселев Сергей

«По информации Росгидромета, в ближайшие часы 30 апреля, с сохранением в течении суток 1 мая, местами в Москве ожидается гроза, при грозе возможно усиление ветра с порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении

МЧС призвало москвичей соблюдать осторожность и быть внимательными в связи с ожидающейся непогодой. 

Ранее в Москве и Подмосковье было объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды.

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