МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве
«По информации Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением вечером 26 апреля местами в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12—17 метров в секунду, в отдельных районах гроза», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Отмечается, что во время грозы нельзя находиться у водоёмов и рыбачить.
Ведомство также призывает обходить рекламные щиты при сильном ветре.
Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и дожде в Москве 26 апреля.
Также телеканал «360» передавал, что синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на майские праздники.