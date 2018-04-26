МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с усилением ветра и грозой.

«По информации Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением вечером 26 апреля местами в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12—17 метров в секунду, в отдельных районах гроза», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что во время грозы нельзя находиться у водоёмов и рыбачить.

Ведомство также призывает обходить рекламные щиты при сильном ветре.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и дожде в Москве 26 апреля.

Также телеканал «360» передавал, что синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на майские праздники.