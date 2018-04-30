В Астрахани частично обрушился аварийный жилой дом

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В Астрахани произошло частичное обрушение аварийного жилого многоквартирного дома, никто не пострадал. Об этом информирует Интерфакс.
В Астрахани частично обрушился аварийный жилой дом
  • РИА Новости

«В доме обвалилась кладка со стороны улицы Бакинской, на месте работают наши сотрудники. Пострадавших и погибших нет», — заявил представитель пресс-службы регионального главка МЧС. 

Как рассказала один из жильцов дома Наталья Трусова, в здании проживают около 30 семей. По её словам, площадь дома — около 1 тыс. кв. м. 

«Сейчас все жильцы на улице, тут дети. В доме отключили свет, перекрыли частично дорогу рядом. Дом был признан аварийным, но не расселён. Ему около 100 лет», — заявила она. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после обрушения перекрытия в супермаркете проверят все подобные здания.

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