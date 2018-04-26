На Сахалине в новом перинатальном центре обрушился подвесной потолок

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В перинатальном центре в Южно-Сахалинске, который открыли менее месяца назад, обрушился подвесной потолок. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

«В региональном перинатальном центре произошло частичное обрушение потолочных панелей подвесной конструкции потолка в ординаторской», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что в ходе эксплуатации здания, в рамках гарантийного обслуживания, подрядчик провёл дополнительную проверку систем вентиляции и пожарной сигнализации. Сообщается, что для доступа к системам крепления потолочных конструкций были частично сняты, что и привело к обрушению.

«Все недостатки были устранены оперативно, в тот же день», — добавили в Минздраве.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре.

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