Следователи начали проверку после аварийной посадки Ил-38 в Жуковском
- РИА Новости
Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
«Организована доследственная проверка по факту аварийной посадки самолёта Ил-38 в аэропорту Жуковский», — говорится в сообщении.
Как отмечается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
28 апреля сообщалось, что самолёт Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси в Жуковском.
По уточнённой информации, в результате инцидента никто не пострадал.