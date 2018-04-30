Следователи начали проверку после аварийной посадки Ил-38 в Жуковском

Доследственная проверка начата по факту аварийной посадки в подмосковном аэропорту Жуковский самолёта Ил‐38 индийских ВВС, у которого не раскрылась одна из стоек шасси.

Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Организована доследственная проверка по факту аварийной посадки самолёта Ил-38 в аэропорту Жуковский», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

28 апреля сообщалось, что самолёт Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси в Жуковском.

По уточнённой информации, в результате инцидента никто не пострадал.