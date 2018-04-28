Самолёт ВМС Индии успешно сел в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси

Самолёт Ил-38, принадлежащий Военно-морским силам Индии, успешно приземлился в аэропорту Жуковский с нераскрытой передней стойкой шасси.

«Самолёт Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет», — приводит РИА Новости сообщение департамента корпоративных коммуникаций корпорации «Ильюшин».

Как уточняет ТАСС, в ходе аварийной посадки никто не пострадал.

Ранее стало известно, что самолёт Ил-38 готовится совершить аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский.

Самолётом управляли опытные лётчики-испытатели компании «Ильюшин».