Самолёт ВМС Индии успешно сел в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси
«Самолёт Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет», — приводит РИА Новости сообщение департамента корпоративных коммуникаций корпорации «Ильюшин».
Как уточняет ТАСС, в ходе аварийной посадки никто не пострадал.
Ранее стало известно, что самолёт Ил-38 готовится совершить аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский.
Самолётом управляли опытные лётчики-испытатели компании «Ильюшин».