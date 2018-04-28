Самолёт ВМС Индии готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский

Самолёт Ил-38, принадлежащий Военно-морским силам Индии, готовится совершить аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщает департамент корпоративных коммуникаций дивизиона компании «Ильюшин».

«В настоящее время в Жуковском к аварийной посадке готовится самолет Ил-38 ВМС Индии. Оповещены все аварийно-спасательные службы, проводятся подготовительные работы... Руководство ПАО «Ил» также находится на месте», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Отмечается, что на борту самолёта находятся опытные лётчики-испытатели компании «Ильюшин».

По данным источника в авиационной отрасли, Ил-38 пойдёт на посадку примерно в 20:00, после того как выработает всё топливо.

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