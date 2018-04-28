В Адыгее курсант аварийно посадил самолёт в поле после попадания птицы в двигатель
Как отметил Еманов, во время полёта он почувствовал удар и увидел, что в двигатель самолёта попала птица, после чего обороты и скорость начали стремительно падать.
Увел самолет от населенных пунктов: летчик-инструктор об аварийной посадке Л-39 в Адыгее:— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 28 апреля 2018 г.
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«Быстро пришёл в себя, не допустил паники, как готовил меня мой лётчик-инструктор. Хотел зайти с обратным стартом, развернуться и сесть. Но, оценив ситуацию, я понял, что не смогу этого сделать. И пришлось мне быстро искать площадку для приземления», — рассказал курсант телеканалу «Звезда».
По его словам, он быстро вспомнил отработанные действия и посадил самолёт в поле.
Ранее в Алтайском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8, по предварительным данным, никто не пострадал.