В Адыгее курсант аварийно посадил самолёт в поле после попадания птицы в двигатель

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Курсант Краснодарского высшего военного училища лётчиков Михаил Еманов в Адыгее сумел совершить аварийную посадку учебно-боевого самолёта на поле без выпущенных шасси после того, как в один из двигателей попала птица.

Как отметил Еманов, во время полёта он почувствовал удар и увидел, что в двигатель самолёта попала птица, после чего обороты и скорость начали стремительно падать.

«Быстро пришёл в себя, не допустил паники, как готовил меня мой лётчик-инструктор. Хотел зайти с обратным стартом, развернуться и сесть. Но, оценив ситуацию, я понял, что не смогу этого сделать. И пришлось мне быстро искать площадку для приземления», — рассказал курсант телеканалу «Звезда».

По его словам, он быстро вспомнил отработанные действия и посадил самолёт в поле.

Ранее в Алтайском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8, по предварительным данным, никто не пострадал.

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