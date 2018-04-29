Опубликовано видео с совершившим аварийную посадку в Жуковском Ил-38
На кадрах виден самолёт, лежащий носом на взлётной полосе без передней стойки шасси. Сотрудники аэропорта воспользовались грузовой техникой и краном, чтобы поднять корпус воздушного судна.
28 апреля сообщалось, что самолёт Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси в Жуковском. По уточнённой информации, в результате инцидента никто не пострадал.
После аварийной посадки Ил-38 в Жуковском временно перестали принимать гражданские рейсы, позднее аэропорт возобновил работу в штатном режиме.