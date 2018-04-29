Опубликовано видео с совершившим аварийную посадку в Жуковском Ил-38

Короткая ссылка
Опубликована видеозапись c совершившим аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский самолётом Ил‐38 индийских ВВС, у которого не раскрылась одна из стоек шасси.

На кадрах виден самолёт, лежащий носом на взлётной полосе без передней стойки шасси. Сотрудники аэропорта воспользовались грузовой техникой и краном, чтобы поднять корпус воздушного судна. 

28 апреля сообщалось, что самолёт Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси в Жуковском. По уточнённой информации, в результате инцидента никто не пострадал. 

После аварийной посадки Ил-38 в Жуковском временно перестали принимать гражданские рейсы, позднее аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных