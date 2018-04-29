Источник: совершивший аварийную посадку в Жуковском Ил-38 подлежит восстановлению
Отмечается, что ремонт самолёта возможен благодаря слаженной работе экипажа.
«Пилоты очень качественно отработали тот нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО «Ил». Экипаж справился героически: не сломав, посадил самолёт, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолёт плавно не лёг на кабину и не затормозил», — рассказал собеседник агентства.
При этом он добавил, что судно было повреждено минимально.
«Командир экипажа — уникальный человек и заслуживает государственной награды», — заключил он.
Ранее стало известно, что Ил-38 успешно приземлился в аэропорту Жуковский с нераскрытой передней стойкой шасси.