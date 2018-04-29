Источник: совершивший аварийную посадку в Жуковском Ил-38 подлежит восстановлению

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Совершивший аварийную посадку в подмосковном Жуковском самолёт Ил-38, принадлежащий Военно-морским силам Индии, подлежит восстановлению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Отмечается, что ремонт самолёта возможен благодаря слаженной работе экипажа.

«Пилоты очень качественно отработали тот нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО «Ил». Экипаж справился героически: не сломав, посадил самолёт, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолёт плавно не лёг на кабину и не затормозил», — рассказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что судно было повреждено минимально.

«Командир экипажа — уникальный человек и заслуживает государственной награды», — заключил он.

Ранее стало известно, что Ил-38 успешно приземлился в аэропорту Жуковский с нераскрытой передней стойкой шасси.

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