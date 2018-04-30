В некоторых регионах России с 1 мая начнут взимать курортный сбор
Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным летом 2017 года.
При этом отмечается, что сбор также должны были взимать в Крыму и в Краснодарском крае, но, учитывая то, что в Краснодаре в начале июня будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, налог начнут собирать с 16 июля.
В свою очередь, власти Крыма приняли решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года.
В законе уточняется, что размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, а в 2018 году — 50 рублей.