Госсовет Крыма перенёс введение курортного сбора на 1 мая 2019 года
Государственный совет Крыма принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года, передаёт РИА Новости.
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Сообщается, что за соответствующие поправки к республиканскому закону единогласно проголосовали 66 депутатов.
Закон «О введении курортного сбора» был принят крымским парламентом в ноябре 2017 года. Планировалось, что эксперимент начнётся 1 мая 2018 года.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен