Госсовет Крыма перенёс введение курортного сбора на 1 мая 2019 года

Государственный совет Крыма принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года, передаёт РИА Новости.

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Сообщается, что за соответствующие поправки к республиканскому закону единогласно проголосовали 66 депутатов. Закон «О введении курортного сбора» был принят крымским парламентом в ноябре 2017 года. Планировалось, что эксперимент начнётся 1 мая 2018 года.