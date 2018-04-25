Госсовет Крыма перенёс введение курортного сбора на 1 мая 2019 года

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Государственный совет Крыма принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года, передаёт РИА Новости.
Госсовет Крыма перенёс введение курортного сбора на 1 мая 2019 года
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Сообщается, что за соответствующие поправки к республиканскому закону единогласно проголосовали 66 депутатов.

Закон «О введении курортного сбора» был принят крымским парламентом в ноябре 2017 года. Планировалось, что эксперимент начнётся 1 мая 2018 года. 

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