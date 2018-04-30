Использование дирижаблей и экранопланов поможет решить транспортные проблемы Арктики

Транспортные проблемы, существующие в регионах российского Крайнего Севера, сможет решить использование дирижаблей и экранопланов. Об этом сообщает газета «Известия».

С подобным предложением в правительство планирует обратиться профильный экспертный совет при Государственной думе.

«Для северных регионов авиация имеет жизненно важное значение. К регионам, где авиация является единственным средством обеспечения транспортной доступности, относится более 60% территории страны», — рассказала заместитель председателя верхней палаты российского парламента, глава экспертного совета Ольга Епифанова.

Как уточняет газета, около 80% местных авиаперевозок в арктическом регионе относятся к социально значимым.

При этом отмечается, что инициатива законодателей поможет сэкономить на строительстве новых аэродромов и восстановлении уже существующих в свете использования дирижаблей, самолётов-амфибий и беспилотных авиационных систем в регионе.