Эколог оценил планы ФСБ пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море
«Экологические проблемы не имеют государственных границ. Что касается черноморских и азовских дельфинов, которые внесены в Красную книгу, то речь идёт о вершине пищевой цепочки этих морей. Нарушить её — означает расшатать всю экосистему. Поэтому сохранность этих дельфинов входит в том числе в национальные интересы Российской Федерации», — сказал он.
Пукалов также добавил, что проблема с браконьерами с украинской стороны действительно назрела.
«К сожалению, по той информации, которую мы получаем об украинских браконьерах, они наносят серьёзный ущерб не только украинским территориальным водам, но и нашему совместному Азовскому морю. В этой связи действия российских пограничников по предупреждению случаев браконьерства мы целиком и полностью поддерживаем», — заключил эколог.
Ранее в ФСБ заявили о намерении пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море.