Эколог оценил планы ФСБ пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море

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Марианна Чурсина
Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов в разговоре с RT прокомментировал заявление погрануправления ФСБ России по Республике Крым о намерении пресекать деятельность в Азовском море браконьеров (в том числе украинских), по вине которых гибнут дельфины.

«Экологические проблемы не имеют государственных границ. Что касается черноморских и азовских дельфинов, которые внесены в Красную книгу, то речь идёт о вершине пищевой цепочки этих морей. Нарушить её — означает расшатать всю экосистему. Поэтому сохранность этих дельфинов входит в том числе в национальные интересы Российской Федерации», — сказал он.

Пукалов также добавил, что проблема с браконьерами с украинской стороны действительно назрела.

«К сожалению, по той информации, которую мы получаем об украинских браконьерах, они наносят серьёзный ущерб не только украинским территориальным водам, но и нашему совместному Азовскому морю. В этой связи действия российских пограничников по предупреждению случаев браконьерства мы целиком и полностью поддерживаем», — заключил эколог.

Ранее в ФСБ заявили о намерении пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море.

 

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