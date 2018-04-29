В подмосковном Минтрансе уточнили запрет лежать на полу в столичных аэропортах

Министерство транспорта Московской области разъяснило новые правила поведения в столичных аэропортах. Отмечается, что запрет лежать на полу и скамейках не будет распространяться на людей с авиабилетами.

«Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минтранса области. 26 апреля Московская областная Дума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах столичного авиаузла. В частности, штрафы были введены за лежание на креслах и полу, прослушивание музыки без наушников и передвижение по территории аэропорта на сегвее.