За нарушения правил поведения в московских аэропортах начнут штрафовать

Московская областная Дума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах столичного авиаузла.

Как сообщает агентство «Москва», закон предусматривает возможность борьбы с лицами без определённого места жительства, а также возможность привлечь к ответственности нелегальных таксистов.

Кроме того, предусматривается ответственность за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов.

Также закон запрещает слушать музыку без наушников, выводя её на динамик и мешая другим пассажирам.

За нарушение правил поведения устанавливаются штрафы для граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на юридических лиц — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в аэропорту Красноярска сняли с рейса пожилого дебошира.