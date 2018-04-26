За нарушения правил поведения в московских аэропортах начнут штрафовать

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Московская областная Дума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах столичного авиаузла.
За нарушения правил поведения в московских аэропортах начнут штрафовать
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как сообщает агентство «Москва», закон предусматривает возможность борьбы с лицами без определённого места жительства, а также возможность привлечь к ответственности нелегальных таксистов.

Кроме того, предусматривается ответственность за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов.

Также закон запрещает слушать музыку без наушников, выводя её на динамик и мешая другим пассажирам.

За нарушение правил поведения устанавливаются штрафы для граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на юридических лиц — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в аэропорту Красноярска сняли с рейса пожилого дебошира.

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