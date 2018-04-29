Все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности на майские праздники
«Впереди у нас длинные майские праздники, МЧС на этот период до 10 мая переведено в режим повышенной готовности», — цитирует ТАСС Пучкова.
Отмечается, что на особом контроле у подразделений МЧС остаются вопросы профилактики пожаров, в том числе в местах массового отдыха людей на природе.
Ранее Пучков заявил, что с 1 мая в объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и кинотеатрах, будут проходить противопожарные учения.